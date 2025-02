Atlete Klaver maakt indruk op haar eerste 400 meter van dit jaar

OSTRAVA (ANP) - Lieke Klaver heeft bij indoorwedstrijden in Ostrava met grote overmacht de 400 meter gewonnen. Ze zegevierde in een tijd van 50,92. Klaver was ruim een seconde sneller dan de Tsjechische nummer 2 Lada Vondrová.

Klaver kwam voor het eerst dit jaar in actie. Ze bereidde zich in Tsjechië voor op de EK indoor in Apeldoorn (6-9 maart).

Jonas Phijffers eindigde als tweede in de B-finale van de 400 meter (46,16). Hij liep zondag in Apeldoorn 46,17 en is zeker van deelname aan de EK indoor. Eugene Omalla finishte achter Phijffers als derde (46,46). Hij won samen met Femke Bol, Klaver en Isaya Klein Ikkink olympisch goud op de 4x400 meter gemengde estafette.