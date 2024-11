Krant: Trump wil protectionist Lighthizer weer als handelsman

LONDEN (ANP) - Robert Lighthizer, die onder Donald Trump handelsgezant was toen de Verenigde Staten een handelsoorlog met China begonnen, is gevraagd deze functie opnieuw te bekleden nu de aankomend president zijn kabinet samenstelt. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.

Volgens de krant wil Trump Lighthizer graag weer als handelsgezant, hoewel hij zelf lobbyde voor een andere positie zoals minister van Economische Zaken. Maar volgens ingewijden gaat die laatste functie waarschijnlijk naar Linda McMahon, zakenvrouw en voormalig directeur van worstelorganisatie World Wrestling Entertainment (WWE).

Lighthizer toonde ook interesse in de functie van minister van Financiën, weet de Financial Times. Die post gaat naar verwachting evenwel naar een financieel expert. Mogelijke kandidaten zouden hedgefondsmanagers Scott Bessent en John Paulson zijn.

Hoge invoertarieven

De mogelijke herbenoeming van Lighthizer, een fervente voorstander van een protectionistisch economisch beleid, maakt handelspartners van de VS volgens de krant waarschijnlijk nerveus. Trump heeft beloofd hoge invoertarieven in te stellen op alle importen, met name op Chinese goederen.

Het is wel nog onduidelijk of Lighthizer de functie zal accepteren. Hij reageerde tegenover de Financial Times niet op verzoeken om commentaar. Ook een woordvoerder van Trump gaf niet direct een reactie.