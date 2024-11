Systemen ASML weer operationeel na IT-storing, oorzaak onbekend

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML is vrijdag getroffen door een IT-storing. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. Volgens haar is de storing inmiddels verholpen en zijn de systemen weer volledig operationeel.

Volgens de krant ging het om een grote storing. Zowel in fabrieken als in zogeheten cleanrooms en op kantoren veroorzaakte de storing problemen, hoorde het Eindhovens Dagblad van meerdere bronnen. Een cleanroom is een ruimte voor zeer specialistisch werk waar zelfs de kleinste stofdeeltjes uit de lucht zijn gezuiverd om vervuiling van materiaal te voorkomen.

Volgens de woordvoerster van ASML zijn er ook mensen thuis gaan werken om de storing. Maar op kantoor waren er ook nog veel mensen, geeft ze aan. De Veldhovense onderneming kan nog niet zeggen hoe de storing is ontstaan. Dat onderzoekt het bedrijf nog, aldus de zegsvrouw.