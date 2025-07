Krant: zorgen in Ierland na schrappen productielocatie Amazon

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Webwinkelconcern Amazon heeft plannen voor de bouw van een productielocatie in Dublin geschrapt. Het bedrijf slaagde er niet in de stroomvoorziening voor het project veilig te stellen. Dat meldt de krant Irish Times. Dit lijkt zeer zorgwekkend voor Ierland, gezien de grote bezorgdheid over de impact van Donald Trumps tarieven op investeringen in het land.

Ierland is voor zijn economische succes sterk afhankelijk van investeringen van Amerikaanse techbedrijven. Maar autoriteiten hebben beperkingen opgelegd voor nieuwe datacenters in delen van Ierland om het risico van een stroomtekort te beperken.

Amazon wilde voor zijn cloudtak Amazon Web Services hightechstellingen produceren die in datacenters worden gebruikt. De nieuwe locatie zou werkgelegenheid bieden aan zo'n vijfhonderd mensen. Amazon is volgens de krant "teleurgesteld" dat het project niet door kan gaan. Het bedrijf hoopt nog wel andere investeringen in Ierland te doen "als de omstandigheden dat toelaten".