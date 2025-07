Gemeente Amsterdam mocht Paradiso vergunning verlenen

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam mocht poppodium Paradiso een vergunning verlenen voor een verbouwing. Dat oordeelde de rechter dinsdag, staat in een uitspraak die vrijdag is gepubliceerd.

Omwonenden stapten naar de rechter omdat ze bezwaar hadden tegen het plan van Paradiso om een verbinding te bouwen tussen het poppodium en de naastgelegen voormalige fietskelders. Paradiso wil deze kelders gebruiken als wachtruimte voor bezoekers.

De rechtbank vindt, net als het stadsbestuur, dat het plan "een positief effect zal hebben op het woon- en leefklimaat van omwonenden". De vrees van omwonenden dat Paradiso in de toekomst een nachtclub wil maken in de kelder kan de rechtbank niet bij haar beoordeling betrekken "omdat de verleende vergunning daar niet over gaat".