Krimp Amerikaanse economie iets kleiner dan gedacht

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder sterk gekrompen dan gedacht. Daarmee pakten de eerste maanden van de tweede termijn van president Donald Trump economisch iets minder ongunstig uit dan eerder gemeld.

Het Amerikaanse ministerie van Handel rapporteerde donderdag in een nieuwe schatting een krimp van 0,2 procent. Eerder werd nog uitgegaan van 0,3 procent krimp. De lichte opwaartse bijstelling heeft te maken met sterkere bedrijfsinvesteringen en een grotere opbouw van voorraden. De federale overheidsuitgaven vormden ook minder een rem dan oorspronkelijk gemeld.

De belangrijkste drijfveer van de economie, de consumentenbestedingen, steeg met 1,2 procent. Dat was wel beduidend minder dan de groei van 1,8 procent waarvan in de eerste raming nog werd uitgegaan. Het gaat voor de consumentenbestedingen om de zwakste toename in bijna twee jaar. Ook de export was iets zwakker dan aanvankelijk gerapporteerd.