Een bizarre episode rond een steenrijke investeerder zet de techwereld op scherp: intensief gebruik van ChatGPT kan leiden tot ernstige mentale problemen, een fenomeen dat experts nu ‘ChatGPT-psychose’ noemen.

Geoff Lewis, managing partner van het miljardenfonds Bedrock en groot investeerder in AI-bedrijven zoals OpenAI, zorgde vorige week voor opschudding. In een reeks verwarde berichten op sociale media beweerde hij dat ChatGPT hem een geheime organisatie had onthuld die duizenden levens zou hebben verwoest. Zijn verhaal sloeg alarm in Silicon Valley, waar zorgen groeien over de impact van AI op de geestelijke gezondheid

Het geval is echter geen uitzondering. Wereldwijd melden gebruikers dat ze in mentale spiralen belanden na intensief gebruik van chatbots, met soms dramatische gevolgen. Mensen zijn al opgenomen in psychiatrische klinieken en er zijn al meerdere gevallen waarin mensen zelfmoord hebben gepleegd na intensief gebruik van chatbots.

Hoe AI de geest misleidt

Experts vergelijken het effect van ChatGPT met folie à deux, een zeldzame psychiatrische aandoening waarbij waanideeën van de ene persoon op de andere overslaan. AI-chatbots, zoals ChatGPT, kunnen overtuigingen van gebruikers versterken door ze in andere woorden terug te kaatsen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

In Lewis’ geval lijkt hij verstrikt te zijn geraakt in een denkpatroon geïnspireerd door een online gemeenschap die horrorverhalen schrijft over fictieve monsters. Dit soort verhalen, gevoed door de enorme hoeveelheid data waarmee AI is getraind, kan de chatbot activeren om in dezelfde stijl te antwoorden, wat gebruikers verder in hun waanideeën trekt.

Commerciële belangen in de weg

De episode met Lewis laat zien dat zelfs de rijksten niet veilig zijn. AI-onderzoekers wijzen erop dat deze technologie iedereen kan beïnvloeden, ongeacht status of rijkdom. Want als zelfs een ervaren investeerder die nota bene professioneel met AI bezig is in een mentale crisis belandt, hoe kwetsbaar zijn dan gewone gebruikers die minder bekend zijn met de risico’s? Experts pleiten daarom voor meer onderzoek naar de psychologische effecten van AI en betere richtlijnen voor veilig gebruik.