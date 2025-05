Londen verwijt Israël opzettelijk Palestijnse staat te blokkeren

De Britse regering heeft de jongste Israëlische plannen voor de vestiging van Joodse kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever betiteld als "een opzettelijke poging een Palestijnse staat onmogelijk te maken".

De Israëlische regering heeft ingestemd met nog eens 22 nederzettingen in het in 1967 bezette gebied. Het Verenigd Koninkrijk veroordeelt de nederzettingen, omdat ze volgens Midden-Oostenminister Hamish Falconer "opzettelijk een obstakel creëren voor de vorming van een Palestijnse staat".

Ze zijn ook in strijd met het internationaal recht, dat bepaalt dat een bezettende macht geen bezet gebied mag inlijven of voor de eigen bevolking innemen. Israël annexeert of lijft bezette gebieden in sinds 1967. De internationale gemeenschap, met name de Verenigde Naties, zegt al decennia dat het een Palestijnse staat nastreeft, naast Israël. Dit zou vrede moeten brengen. Israël heeft ook een deel van Syrië geannexeerd.