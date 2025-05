Hemelvaartsdrukte op wegen houdt aan

DEN HAAG (ANP) - Op verschillende wegen in het land is het nog altijd erg druk door mensen die eropuit gaan met Hemelvaart. Op de N280 vanuit Duitsland richting Roermond hebben weggebruikers meer dan een uur vertraging. Dat komt door mensen die de outlet bezoeken, meldt ANWB Verkeersinformatie. Ook op lokale wegen komt het verkeer vast te staan.

Het is ook de hele dag druk op wegen in Flevoland, mede door de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Op de provinciale wegen N306 en N309 is er nog een half uur vertraging. "Het neemt wel af, maar het gaat heel langzaam", aldus een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie. Het christelijke evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

Ook op de wegen rond winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam is het nog altijd druk. De gemeente Leidschendam-Voorburg riep bezoekers eerder donderdag op niet meer met de auto te komen, omdat alle parkeerplaatsen vol zijn.