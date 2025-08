Duizenden Australiërs demonstreren voor vrede in Gaza

SYDNEY (ANP/RTR) - Duizenden mensen liepen zondag mee in een pro-Palestijnse mars over de bekende Harbour Bridge in de Australische stad Sydney. De demonstranten riepen op tot vrede en hulpverlening in de door oorlog geteisterde Gazastrook.

Sommige deelnemers droegen potten en pannen als symbool voor de honger. WikiLeaks-oprichter Julian Assange was een van de demonstranten.

De autoriteiten van de staat New South Wales probeerden de mars te verbieden, omdat de route veiligheidsrisico's en verkeershinder zou veroorzaken. Het Hooggerechtshof van de staat oordeelde dat de mars mocht doorgaan.

De internationale druk op Israël is de afgelopen weken opgevoerd. Meerdere landen hebben gezegd de Palestijnse staat te zullen erkennen. De centrumlinkse premier van Australië, Anthony Albanese, heeft gezegd dat hij een tweestatenoplossing steunt, maar heeft Palestina nog niet erkend. Wel zei hij dat Israëls weigering om hulp te bieden en het doden van burgers "niet te verdedigen of te negeren" is.