Ksa dreigt drie influencers boete op te leggen om illegaal gokken

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft drie influencers gedreigd met een boete van maximaal 75.000 euro per persoon. Ze zouden op sociale media video's hebben geplaatst waarin ze gokten bij illegale aanbieders en reclame maakten door volgers aan te moedigen ook daar te gokken.

Het gaat om de influencers Stiefunspeelt, Locos Turcos en Buurtwachtt. De toezichthouder heeft ze al gezegd dat video's met reclame voor illegaal gokken niet zijn toegestaan. De influencers moeten de video's en berichten binnen 48 uur verwijderen en mogen illegale aanbieders niet meer promoten, anders krijgen ze een dwangsom van 25.000 euro per overtreding. Dat bedrag kan oplopen tot 75.000 euro.

Als de makers niet reageren, vraagt de toezichthouder de platforms de video's en berichten offline te halen.

De Ksa besloot eerder strenger op te treden tegen influencers. Omdat zij vaak jonge volgers hebben, is het volgens de waakhond belangrijk dit soort video's en andere inhoud tegen te gaan.