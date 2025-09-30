ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ksa dreigt drie influencers boete op te leggen om illegaal gokken

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 12:22
anp300925095 1
DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft drie influencers gedreigd met een boete van maximaal 75.000 euro per persoon. Ze zouden op sociale media video's hebben geplaatst waarin ze gokten bij illegale aanbieders en reclame maakten door volgers aan te moedigen ook daar te gokken.
Het gaat om de influencers Stiefunspeelt, Locos Turcos en Buurtwachtt. De toezichthouder heeft ze al gezegd dat video's met reclame voor illegaal gokken niet zijn toegestaan. De influencers moeten de video's en berichten binnen 48 uur verwijderen en mogen illegale aanbieders niet meer promoten, anders krijgen ze een dwangsom van 25.000 euro per overtreding. Dat bedrag kan oplopen tot 75.000 euro.
Als de makers niet reageren, vraagt de toezichthouder de platforms de video's en berichten offline te halen.
De Ksa besloot eerder strenger op te treden tegen influencers. Omdat zij vaak jonge volgers hebben, is het volgens de waakhond belangrijk dit soort video's en andere inhoud tegen te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading