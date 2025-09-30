ECONOMIE
Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 30 september 2025 om 11:54
ANP-534699338
In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is een ontdekking gedaan die Europa’s positie in de wereldwijde energietransitie drastisch lijkt te gaan veranderen. In de regio Altmark blijkt maar liefst 43 miljoen ton lithiumcarbonaat-equivalent (LCE) te liggen, volgens onafhankelijk onderzoek van Sproule ERCE. Daarmee behoort het gebied tot de grootste projectgebonden voorraden wereldwijd.
Unieke kans
Het nieuws komt van energiebedrijf Neptune Energy, dat sinds de jaren zestig actief is in de Altmark. CEO Andreas Scheck noemt de vondst een “unieke kans om Duitsland en Europa minder afhankelijk te maken van import uit Zuid-Amerika en China.” Tot nu toe domineerde de zogeheten Lithiumdriehoek (Argentinië, Bolivia en Chili) de markt, met samen zo’n 50 miljoen ton reserves. Dat Duitsland alleen al bijna hetzelfde volume in handen heeft, geeft Europa plots een veel sterkere positie.
Toenemende vraag naar batterijen
De timing is perfect: de vraag naar lithium groeit explosief door de opmars van elektrische auto’s en grootschalige energieopslag. Volgens de Europese Commissie moet de vraag in 2030 veertig keer hoger liggen dan nu om de klimaatdoelen te halen.
Duurzamere winning
Waar Zuid-Amerikaanse landen vaak vervuilende verdampingsbekkens gebruiken, kiest Neptune Energy voor een schonere aanpak: direct lithium extraction (DLE). Deze methode haalt lithium rechtstreeks uit pekelwater, verbruikt veel minder water en laat het landoppervlak grotendeels intact.
Op weg naar exploitatie
In augustus 2025 werd al succesvol lithiumcarbonaat uit Altmark-pekels gewonnen. Een derde proef met een alternatieve technologie loopt momenteel. Als vergunningen volgen, wil Neptune een demonstratiefabriek bouwen als opstap naar grootschalige exploitatie.
Duitsland en de EU hebben nu opeens een gigantische troef in handen die de mondiale krachtsverhoudingen in de energietransitie op z'n kop kan gooien. Of het inderdaad tot een Europese lithiumrevolutie leidt, hangt nu vooral af van de snelheid van technologische opschaling, het verlenen van vergunningen en de politieke steun.
Bron: TW

