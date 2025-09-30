Turnsters Visser en Veerman naar WK in Jakarta

ROTTERDAM (ANP) - Turnsters Naomi Visser en Sanna Veerman komen in oktober in actie bij de wereldkampioenschappen in Jakarta. Dat meldt turnbond KNGU. De twee turnsters voldeden tijdens de twee kwalificatiewedstrijden in september aan de gestelde limieten.

Beide turnsters voldeden twee keer aan de gestelde richtscore aan brug, Visser voldeed ook één keer aan de limiet op de meerkamp. De deelname tijdens de twee kwalificaties was schaars: naast Visser en Veerman kwamen alleen Elze Geurts en Eve de Ruiter in actie. Zij voldeden niet aan de limieten.

De Nederlandse mannen turnen op donderdag 2 oktober hun laatste kwalificatiewedstrijd voor de WK, waarna de ploeg op 4 oktober bekend wordt.

De WK vinden tussen 19 en 25 oktober plaats in Jakarta, Indonesië. Het is een individueel toernooi waarbij medailles te verdienen zijn in de meerkamp en op de verschillende toestellen.