ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turnsters Visser en Veerman naar WK in Jakarta

Sport
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 12:23
anp300925096 1
ROTTERDAM (ANP) - Turnsters Naomi Visser en Sanna Veerman komen in oktober in actie bij de wereldkampioenschappen in Jakarta. Dat meldt turnbond KNGU. De twee turnsters voldeden tijdens de twee kwalificatiewedstrijden in september aan de gestelde limieten.
Beide turnsters voldeden twee keer aan de gestelde richtscore aan brug, Visser voldeed ook één keer aan de limiet op de meerkamp. De deelname tijdens de twee kwalificaties was schaars: naast Visser en Veerman kwamen alleen Elze Geurts en Eve de Ruiter in actie. Zij voldeden niet aan de limieten.
De Nederlandse mannen turnen op donderdag 2 oktober hun laatste kwalificatiewedstrijd voor de WK, waarna de ploeg op 4 oktober bekend wordt.
De WK vinden tussen 19 en 25 oktober plaats in Jakarta, Indonesië. Het is een individueel toernooi waarbij medailles te verdienen zijn in de meerkamp en op de verschillende toestellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading