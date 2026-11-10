KVK: meer zzp'ers ondanks aanpak schijnzelfstandigheid

UTRECHT (ANP) - Het aantal zzp'ers in Nederland is sinds begin 2025 toegenomen, ondanks de strengere regelgeving op schijnzelfstandigheid. De Kamer van Koophandel (KVK) meldt dat het gaat om een stijging van 3 procent. Begin oktober stonden ruim 1,8 miljoen eenmanszaken ingeschreven in het Handelsregister, ongeveer 50.000 meer dan aan het begin van 2025.

Volgens de KVK komt de groei vooral uit sectoren waarin veel specialistische kennis nodig is, zoals ICT, zakelijke dienstverlening en onderwijs. In Eindhoven kwamen er bijvoorbeeld 271 zzp'ers bij in de ICT en 205 in gespecialiseerde zakelijke dienstverlening.

In de gezondheids- en welzijnszorg daalde het aantal zelfstandigen juist in meerdere gemeenten. Zo nam het aantal zzp'ers in die sectoren in Rotterdam af met 1451, in Den Haag met 996 en in Arnhem met 333.

Nieuwe Zelfstandigenwet

De Belastingdienst handhaaft sinds 1 januari 2025 volledig op schijnzelfstandigheid. Daarvan is sprake als iemand als zelfstandige wordt ingehuurd, terwijl diegene volgens de regels eigenlijk in loondienst zou moeten zijn. De controles moeten voorkomen dat bedrijven werknemers onterecht als zzp'er inhuren.

Het kabinet werkt aan een nieuwe Zelfstandigenwet. Dit moet zzp'ers en opdrachtgevers meer duidelijkheid geven over wanneer iemand als zelfstandige mag werken. De wet zou in 2028 moeten ingaan, maar moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

De cijfers van de KVK wijken af van een analyse die De Nederlandsche Bank (DNB) vorige maand publiceerde, waaruit bleek dat het aantal zzp'ers in die periode juist was gedaald. Het verschil komt doordat DNB zelfstandigen die ernaast in loondienst werken niet meetelt, terwijl de KVK alleen uitgaat van inschrijvingen in het Handelsregister.