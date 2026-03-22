KVNR: Nederlandse zeevarenden in Golf voelen zich niet veilig

HILVERSUM (ANP) - Nederlandse zeevarenden op schepen in de Perzische Golf voelen zich momenteel niet veilig door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) gezegd in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

In het gebied zijn volgens de redersorganisatie een kleine honderd Nederlandse schepen. Zij hebben meer dan vijfhonderd opvarenden. Onder hen zijn honderd Nederlanders.

Op de vraag of die op dit moment veilig zijn, antwoordde Koster: "Ik kan daar geen garanties op geven. Die raketten vliegen over. Veel van de schepen die daar liggen zijn werkschepen, werk- en offshoreschepen. Die zijn gewoon aan het werk. En dat is ook fijn, want dat leidt natuurlijk ook af. Voelt die hele bemanning zich veilig? Nee. Je ziet raketten en drones overvliegen. En je zit opgesloten. Ik denk dat dat wel iets is wat wij ons hier moeilijk kunnen beseffen; doordat die Straat van Hormuz de facto dicht is, zit je daar in die Perzische Golf opgesloten. Ik denk dat dat wel beangstigt."