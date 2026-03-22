Estafettemannen als snelsten naar finale 4x400 meter op WK indoor

TORUN (ANP) - De Nederlandse estafettemannen hebben zich overtuigend geplaatst voor de finale van de 4x400 meter op de WK indooratletiek. Eugene Omalla, Liemarvin Bonevacia, Max van der Lugt en Tony van Diepen wonnen hun heat in een tijd van 3.04,66. Ze versloegen onder meer de teams van de Verenigde Staten, Portugal en Polen.

De teams in de tweede heat waren langzamer, waardoor de Nederlandse ploeg zich als snelste plaatste voor de finale op zondagavond (20.26 uur) en een heuse medaillekandidaat is.

Omalla opende snel en wisselde als koploper met Bonevacia, die de leiding vasthield. Debutant Van der Lugt raakte de eerste plaats kwijt aan de Amerikaanse loper, maar slotloper Van Diepen liet een sterke eindsprint zien en haalde de laatste Amerikaan weer in.

De estafettemannen wonnen een jaar geleden goud op de 4x400 meter op de EK indoor in Apeldoorn. Toen liepen Omalla en Van Diepen samen met Nick Smidt en Isaya Klein Ikkink. Smidt en Klein Ikkink herstellen van blessures. Op de WK indoor van 2024 in Glasgow won de ploeg brons. Ook toen waren Bonevacia en Van Diepen erbij.