Darmkanker rukt op onder jongere volwassenen. De reden is simpel

Artsen en kankerspecialisten benadrukken dat het niet alleen gaat om zware drinkers met een fles sterke drank per dag. Zelfs matig alcoholgebruik – ongeveer twee drankjes per dag – wordt in verband gebracht met een duidelijk hoger levenslang risico op darmkanker. In een recente meta-analyse nam het risico op darmkanker op jonge leeftijd al met ruim 39 procent toe bij drinkers ten opzichte van niet- of weinig-drinkers. Met elke 10 gram extra alcohol per dag – minder dan één standaardglas – liep dat risico verder op. .

Geen veilige ondergrens De Wereldgezondheidsorganisatie classificeert alcohol als kankerverwekkend (groep 1-carcinogeen), op hetzelfde niveau als tabak en asbest. Onderzoekers zien geen veilige ondergrens: elk glas telt mee. In Nederland drinkt naar schatting zo’n driekwart van de volwassenen alcohol; mannen gemiddeld ruim acht glazen per week, vrouwen bijna vijf. Volgens berekeningen van IKNL zouden al twee glazen minder per week honderden kankerdiagnoses per jaar kunnen schelen, waaronder darmkanker

Hoe kan alcohol zo’n effect hebben op de darmen ? In het lichaam wordt alcohol omgezet in acetaldehyde, een stof die het DNA in cellen kan beschadigen. Daarnaast verstoort alcohol de darmflora en bevordert het ontstekingen en oxidatieve stress in de darmwand – processen die de kans op kankercellen vergroten. Artsen zien in de praktijk mensen zonder overgewicht, zonder familiaire belasting en zonder rookverleden die toch op jonge leeftijd darmkanker krijgen, met langdurig en frequent drinken als belangrijkste gezamenlijke factor.

Het ongemakkelijke vervolg is voorspelbaar: minder drinken helpt. Niet alleen door het glas wijn vaker over te slaan, maar ook door screeningsadvies serieus te nemen, meer te bewegen, meer vezels te eten en te stoppen met roken. Dat betekent niet dat iedereen direct geheelonthouder hoeft te worden. Wel dat we het sprookje van het ‘onschuldige’ dagelijkse drankje moeten bijstellen: het is misschien gezellig, maar je darmen betalen de rekening.