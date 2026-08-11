Kwallen zitten stroomproductie Franse kerncentrale dwars

PARIJS (ANP/AFP) - Kwallen hebben de stroomproductie van een kerncentrale in Frankrijk gedwarsboomd. De dieren zijn in een pompsysteem voor het koelen van de reactoren terechtgekomen, waarna drie reactoren van de centrale bij Gravelines werden uitgeschakeld.

Naast de uitgeschakelde reactoren is de stroomproductie van een andere reactor gehalveerd door de "massale komst van kwallen", schrijft eigenaar energieconcern EDF. Daarnaast was een andere reactor al buiten bedrijf voor onderhoud. Daardoor draait nog maar één reactor op volle capaciteit.

Volgens EDF is de veiligheid nooit in het geding geweest. In augustus vorig jaar kampte dezelfde kerncentrale, die aan de Noordzeekust ligt, ook al met problemen door kwallen. De hitte speelt EDF ook al parten bij de stroomproductie, waardoor het bedrijf in juni en juli reactoren moest uitschakelen vanwege problemen bij de koeling.