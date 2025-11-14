Veel meldingen op X na aardbeving bij Zeerijp

DEN HAAG (ANP) - Op X melden veel mensen uit Groningen iets over de aardbeving vlakbij Zeerijp. Daar gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag een beving met een kracht van 3.4. De meldingen komen onder meer uit Appingedam, Delfzijl, Kantens, Uithuizermeeden, 't Zandt, Wirdum en Loppersum.

"Dat was even geleden, schudden in bed #aardbeving"; "Holy shit! Was dat een aardbeving of een explosie?" en "Aardbeving in Delfzijl? Het trilt weer goed", zijn enkele meldingen op X.

Het gaat volgens het KNMI om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat de beving samenhangt met de gaswinning in de regio.