ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel meldingen op X na aardbeving bij Zeerijp

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 6:26
anp141125078 1
DEN HAAG (ANP) - Op X melden veel mensen uit Groningen iets over de aardbeving vlakbij Zeerijp. Daar gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag een beving met een kracht van 3.4. De meldingen komen onder meer uit Appingedam, Delfzijl, Kantens, Uithuizermeeden, 't Zandt, Wirdum en Loppersum.
"Dat was even geleden, schudden in bed #aardbeving"; "Holy shit! Was dat een aardbeving of een explosie?" en "Aardbeving in Delfzijl? Het trilt weer goed", zijn enkele meldingen op X.
Het gaat volgens het KNMI om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat de beving samenhangt met de gaswinning in de regio.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading