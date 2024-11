Kwartaalomzet industrie stijgt, wel meer faillissementen

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de Nederlandse industrie is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,6 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste stijging na vijf kwartalen op rij waarin de omzet daalde ten opzichte van een jaar eerder. Wel gingen er meer bedrijven failliet in de industrie en verslechterde de winstgevendheid opnieuw.

In het derde kwartaal werden er in de industrie 81 faillissementen uitgesproken, zeven meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en zes minder dan in het voorgaande kwartaal. Ook zijn er in de industrie inmiddels elf kwartalen op rij meer ondernemers bij wie de winstgevendheid verslechterde, dan ondernemers bij wie deze verbeterde.

De omzet van de papier- en grafische industrie groeide in het derde kwartaal met 10 procent opnieuw het sterkst. De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie nam met 8,4 procent toe en de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie steeg met 5,4 procent.

Afzetprijzen

De transportmiddelenindustrie was in het derde kwartaal, net als een kwartaal eerder, de grootste daler met een min van 6,3 procent. In de raffinaderijen en chemische industrie was de omzet 5,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2023.

De afzetprijzen in de industrie waren 0,5 procent lager dan een jaar eerder. In de raffinaderijen en chemische industrie daalden de afzetprijzen het sterkst en in de elektrotechnische en machine-industrie stegen ze het hardst.

Volgens het CBS is het personeelstekort voor ondernemers in de industrie aan het begin van het vierde kwartaal de belangrijkste belemmering. Ook onvoldoende vraag wordt vaker genoemd als belemmering. Het aantal bedrijven dat een tekort heeft aan productiemiddelen, materialen of ruimte is echter sterk gedaald.