Laadpalenmaker Alfen ziet omzet dalen

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het afgelopen kwartaal de omzet iets zien dalen. Het bedrijf bleef last houden van toenemende concurrentie in de markt voor laadstations voor het thuis opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast werden er minder laadpalen geïnstalleerd in het publieke segment.

De omzet daalde in het derde kwartaal met 2 procent naar 104,1 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam met name door lagere opbrengsten bij het bedrijfsonderdeel voor oplaadsystemen voor elektrische auto's, die daalden met ruim 12 procent. De aangepaste winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen kwam uit op 6,9 miljoen euro, tegen 7,2 miljoen euro een jaar eerder.

Het bedrijf houdt vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Wel verwacht Alfen dat de omzet voor dit jaar uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachtingen.