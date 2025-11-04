ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Laadpalenmaker Alfen ziet omzet dalen

Economie
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 20:10
anp041125151 1
ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het afgelopen kwartaal de omzet iets zien dalen. Het bedrijf bleef last houden van toenemende concurrentie in de markt voor laadstations voor het thuis opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast werden er minder laadpalen geïnstalleerd in het publieke segment.
De omzet daalde in het derde kwartaal met 2 procent naar 104,1 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam met name door lagere opbrengsten bij het bedrijfsonderdeel voor oplaadsystemen voor elektrische auto's, die daalden met ruim 12 procent. De aangepaste winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen kwam uit op 6,9 miljoen euro, tegen 7,2 miljoen euro een jaar eerder.
Het bedrijf houdt vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Wel verwacht Alfen dat de omzet voor dit jaar uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachtingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

generated-image (47)

De grote fout van wie geluk najaagt volgens psychologen

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

shutterstock_2511417961

Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

Loading