'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Suzanne Moore, columnist van de Telegraph, vindt het onverantwoord dat iedereen een hond mag bezitten. Er vallen doden, er zijn honden met een hondenleven, er gaat veel mis. Haar conclusie: Totdat eigenaren leren om goed voor hun huisdieren te zorgen, zou het houden van honden verboden moeten worden.

"Ik ben geen hondenmens. De laatste tijd merk ik echter dat ik veel meer om 'de beste vrienden van de mens' geef dan degenen die beweren van ze te houden. Deze week was er bijvoorbeeld weer een gruwelijk verhaal over een huisdier dat een baby van negen maanden doodbeet in Monmouthshire."

Volgens Moore is in veel gevallen een ernstig gebrek aan training en goede verzorging verantwoordelijk wanneer honden agressief worden.

Te veel mensen die dol zijn op puppy's, sluiten ze vervolgens de hele dag op terwijl ze op kantoor of elders zijn, wat leidt tot angstig en onvoorspelbaar gedrag

"Dit leidt niet altijd tot levensbedreigende aanvallen. Maar het zorgt er wel voor dat veel honden een enorme overlast vormen en onze buurten blijven teisteren, terwijl hun onverantwoordelijke eigenaren zich daar totaal niet bewust van zijn.

Moore: Het is triest, maar zelfs de honden die wel worden uitgelaten, vormen vaak een probleem. In mijn plaatselijke park vechten honden vaak en jagen ze kleine kinderen (en ook de rest van ons) angst aan met hun dreigende gedrag. Er zijn maar weinig grote honden die vrij rondlopen, zoals zou moeten. De meeste lijken geen aandacht te schenken aan instructies: het enige wat eigenaren doen is zich voortdurend bij elkaar verontschuldigen voor het wangedrag van hun eigen huisdier. En dan heb ik het nog niet eens over hondenpoep.

Maar er is geen excuus: als u een hond heeft, moet deze getraind zijn, veilig zijn in de buurt van kinderen, voldoende beweging krijgen en het gezelschap krijgen dat hij nodig heeft."

Honden zijn dieren gefokt om aan te vallen, dus het is geen verrassing als ze dat doen. Maar dat weerhoudt hun eigenaren er niet van om alle mogelijke excuses te verzinnen als er iets misgaat.

Moore concludeert: er zijn eigenaren die tegen de trend ingaan, wier honden goed worden behandeld en daardoor goedgehumeurd zijn. Maar totdat er een manier is om te garanderen dat ze allemaal aan dat profiel voldoen, zijn we beter af zonder hen als huisdieren. Zoals het liedje zegt: "Als je van iemand houdt, laat hem dan vrij." Hetzelfde geldt zeker voor honden.