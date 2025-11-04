Bloomberg: Apple werkt aan goedkopere laptop

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple zou voor het eerst de markt van goedkopere laptops willen betreden. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt een budgetvriendelijke Mac die klanten weg moet lokken van Chromebooks en instapmodellen van Windows-laptops, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Het nieuwe apparaat wordt onder meer ontworpen voor studenten en bedrijven en mikt op gebruikers die voornamelijk op internet surfen, aan documenten werken of lichte mediabewerkingen willen doen. Apple richt zich ook op potentiële iPad-kopers die mogelijk de voorkeur geven aan een traditionele laptopervaring, aldus de bronnen.

Een woordvoerder van Apple wilde tegenover Bloomberg geen commentaar geven.

Apple heeft zich tot nu toe juist gericht op premiumapparaten met hoge winstmarges. Maar het bedrijf ondervindt groeiende dreiging van Chromebooks, de goedkopere laptops die draaien op het besturingssysteem van Google.