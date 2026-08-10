Laag waterpeil dreigt Rijn in tweeën te splitsen voor binnenvaart

BERLIJN (ANP/RTR) - Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. Daardoor dreigt de belangrijke waterweg te worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt BDB, de federale branchevereniging voor de Duitse binnenvaart, maandag.

Jens Schwanen, directeur van de organisatie, vertelde aan de krant Rheinische Post dat het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt voor de scheepvaart op de Rijn, door een gebrek aan regenval naar verwachting voor het eerst tot beneden de 10 centimeter zal dalen. Kaub ligt ten zuiden van Koblenz en is een van de ondiepste stukken van de Midden-Rijn.

"De commerciële scheepvaart zal bij zulke lage waterstanden geen goederen meer kunnen vervoeren in deze regio", aldus Schwanen. Dat geldt volgens hem ook voor dagtochten en riviercruises. "In feite is de Rijn dan niet meer over de hele lengte bevaarbaar en daarmee in tweeën gesplitst."

Volgens Schwanen blijft er wel scheepvaart mogelijk tussen Nederland en Duitsland.