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Nog twee verdachten in onderzoek naar grafroof Den Haag

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 9:06
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DEN HAAG (ANP) - In het onderzoek naar de diefstal uit graven van een begraafplaats in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie nog twee verdachten op het oog. Zij worden verdacht van witwassen, bevestigt een woordvoerster van het OM maandag een bericht van Omroep West.
Op 26 mei werd een 60-jarige medewerker van de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan aangehouden. Hij was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van de graven. Hij zou daarbij onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en hebben verkocht bij een goudhandel.
De nieuwe verdachten die bij de politie zijn gehoord, worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle spullen afkomstig van de begraafplaats. Het OM bevestigt niet dat het collega's van de eerste verdachte zijn, zoals Omroep West schrijft.
De gemeente Den Haag opende voor nabestaanden een telefoonnummer en e-mailadres, waar zij terechtkunnen met vragen. Het onderzoek van het OM richt zich op dit moment alleen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
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