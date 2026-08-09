Kanker Joe Biden uitgezaaid en pijnlijk: zoon Hunter doorbreekt de stilte

De prostaatkanker van oud-president Joe Biden heeft zich verder door zijn lichaam verspreid en veroorzaakt pijn. Dat vertelde zijn zoon Hunter, zichtbaar geëmotioneerd, in een televisie-interview. Het is het meest concrete beeld van Bidens gezondheid sinds bekend werd dat hij werd bestraald.

Wat de zoon precies zegt

"De kanker heeft zich verspreid, is uitgezaaid naar zijn botten en verder", aldus Hunter Biden. Hij noemde de ziekte "erg pijnlijk" en "erg slopend, in veel opzichten". Over de vraag of behandeling nog zin heeft, liet hij zich niet uit. Een woordvoerder van de 83-jarige Democraat wilde zaterdag niet reageren.

Opvallend is wat Hunter er wél bij zei: zijn vader klaagt te weinig. "Het enige wat ik over mijn vader kan zeggen, over zijn gezondheid op dit moment, is dat ik wou dat hij wat vaker zou klagen." Biden treedt nog steeds op en spreekt zich publiek uit over kwesties die hij belangrijk vindt.

"Het is echt triest om te zien."

De diagnose van mei 2025

Biden maakte in mei 2025 bekend dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker had, minder dan vier maanden nadat hij het Witte Huis had verlaten. Aanleiding was urinewegklachten; artsen vonden een knobbeltje op de prostaat. De tumor kreeg een Gleason-score van 9, de hoogste risicogroep, en had zich toen al naar het bot verspreid.

Er was ook goed nieuws: de kanker bleek hormoongevoelig, wat behandeling mogelijk maakte. In oktober 2025 werd duidelijk dat Biden bestraling kreeg, gecombineerd met hormoontherapie. De bestralingskuur zou vijf weken duren. Kort daarna heette het dat hij goed op de behandeling reageerde. Tien maanden later klinkt het beeld anders.

Wat uitzaaiing medisch betekent

Prostaatkanker die is uitgezaaid naar de botten is niet meer te genezen. De behandeling verschuift naar het remmen van de ziekte en het beperken van klachten: hormoontherapie, moderne hormoonremmers, chemotherapie en gerichte bestraling van pijnlijke plekken. Botuitzaaiingen zijn berucht om precies de klacht die Hunter beschrijft: pijn die het dagelijks leven ondermijnt.

Voor mannen met botmetastasen ligt de mediane overleving in Nederlandse registratiecijfers rond de 35 tot 40 maanden. Dat is een middenwaarde over een grote groep, geen voorspelling voor één patiënt: leeftijd, conditie en reactie op hormoontherapie maken het verschil.

"Bij uitgezaaide prostaatkanker is genezing niet mogelijk."

Ook een Nederlands verhaal

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen in Nederland. Jaarlijks krijgen tussen de 13.000 en 16.000 mannen de diagnose, en bijna 3.000 mannen overlijden eraan. Bij een aanzienlijk deel is de ziekte bij ontdekking al uitgezaaid; schattingen lopen uiteen van ongeveer een op de vijf tot bijna een op de drie mannen. Betere scans hebben dat aandeel de afgelopen vijftien jaar zichtbaar opgedreven.

Uitgezaaide prostaatkanker in cijfers Nederland telt jaarlijks 13.000 tot 16.000 nieuwe prostaatkankerdiagnoses. Bijna 3.000 mannen sterven er per jaar aan. Van de mannen met uitzaaiingen leeft ongeveer 60 procent drie jaar na de diagnose nog. Bij botmetastasen is de mediane overleving 35 tot 40 maanden; bij uitzaaiingen in longen of lever ruim 20 maanden.

De politieke echo

De ziekte van Biden is in de Verenigde Staten nooit alleen een medisch verhaal. Sinds de diagnose woedt de discussie of zijn omgeving eerdere signalen heeft weggemoffeld tijdens zijn presidentschap. Hunter gooide er eind juli nog olie op door te suggereren dat zijn vader tijdens het rampzalige tv-debat van 2024 al ongemerkt ziek was. Bewijs voor dat verband ontbreekt.

Wat overblijft is een oud-president van 83 die pijn heeft en toch het podium opzoekt. Zijn zoon zou willen dat hij vaker toegaf hoe zwaar het is.

Meer weten?