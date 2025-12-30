Labubu's mogelijk slechts tijdelijke hype, vrezen beleggers

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - De populariteit van Labubu-knuffels lijkt over zijn hoogtepunt heen, vrezen beleggers. De Chinese speelgoedfabrikant Pop Mart, de maker van de kleine pluchen monsters met puntige oren en gekartelde tanden, is op de beurs in Hongkong sinds augustus al zo'n 44 procent gezakt. Daardoor is omgerekend meer dan 20 miljard euro aan beurswaarde weggevaagd.

De laatste dagen zijn er in China opnieuw mediaberichten over een afnemende vraag naar Labubu's bij handelaren. Sommige partijen zouden zijn gestopt met het kopen ervan omdat de prijzen in de doorverkoop erg schommelen. Dat zou een teken van afnemende interesse zijn.

Labubu's werden in 2024 in korte tijd erg populair, nadat een Koreaanse popster met een Labubu-sleutelhanger aan haar tas werd gespot. Later zijn Labubu's, die zijn ontworpen door de in Nederland opgegroeide kunstenaar Kasing Lung, ook gespot bij andere beroemdheden. Bijzonder is dat ze worden verkocht in een 'blind box' waardoor de koper dus niet van tevoren ziet welke hij of zij precies koopt.