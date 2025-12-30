Schaatser Snel deze keer definitief naar de Spelen op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Tijmen Snel heeft met de tweede plaats op de 1500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi een herhaling van zijn sportieve drama van vier jaar eerder voorkomen. De schaatser van Team Essent eindigde toen als derde op de 1500 meter, maar raakte zijn plaats voor de Spelen kwijt ten gunste van een schaatser voor de ploegenachtervolging.

"Top, na hoe het vier jaar geleden liep en dat er nu geen stress meer is", zei Snel, die eindigde achter Joep Wennemars, maar voor Tim Prins en Kjeld Nuis. "Dit is waar je van droomt, de Olympische Spelen. Als je dan op het OKT boven jezelf uitstijgt en dat wordt niet beloond, dat is niet leuk."

Snel vertelde hoe hij in 2021 na het OKT een belletje kreeg van de schaatsbond waarin hij te horen kreeg dat ze hem aan de kant schoven. "Er werden twee mensen aangewezen voor een onderdeel waar ze niet eens een medaille op pakten. Dat is pijnlijk. Dat gevoel verdwijnt daarna naar de achtergrond, maar de Spelen en het OKT brachten het wel terug."