Lagarde: ECB nog steeds in goede positie met rentebeleid

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 16:01
anp050226184 1
FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verkeert nog steeds in een "goede positie" met het rentebeleid en de inflatie. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting op het besluit van de centrale bank om de rente in de eurozone voor de vijfde keer op rij onveranderd te laten, zoals was verwacht door kenners.
Lagarde zei dat het besluit om de rente niet te wijzigen unaniem werd genomen door de beleidsmakers van de ECB. De risico's rond inflatie en economische groei zijn volgens haar grotendeels in balans. De inflatie in het eurogebied daalde vorige maand naar 1,7 procent, wat lager is dan de doelstelling van 2 procent die de ECB hanteert.
De ECB-president zei wel dat de koers van de euro tegenover de dollar goed in de gaten wordt gehouden door de centrale bank in Frankfurt. Volgens haar kan een sterkere euro een drukkend effect hebben op de inflatie. Door de sterkere euro kunnen de importkosten dalen, met name voor energie.
