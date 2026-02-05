Mestafvoerkosten stijgen door vervallen EU-uitzondering

LELYSTAD (ANP) - De prijs die Nederlandse boeren betalen om hun mest te laten afhalen, is in de afgelopen twintig jaar niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit onderzoek van marktbureau DCA Market Intelligence. Veehouderijen mogen in de winter geen mest uitrijden en moeten hun mestoverschot afzetten. Daar moeten zij voor betalen.

De stijging komt vooral door aangescherpte regelgeving. Nederlandse boeren mochten eerst meer mest uitrijden van de EU, maar die uitzonderingspositie is dit jaar komen te vervallen. Daarom moet meer mest worden afgevoerd naar verwerkers, de akkerbouw of worden geëxporteerd. Dat zorgt volgens het marktbureau voor extra druk op een markt die al weinig capaciteit heeft, terwijl er nog steeds een mestoverschot is.

De druk op de mestmarkt verschilt per regio en is hoger in Midden- en Noordoost-Nederland. Daar betaalt een boer begin februari 38 euro per kuub mest. In Brabant en Limburg zetten veehouders voor 30 euro een kuub af. Dat terwijl de druk op de mestmarkt jarenlang het grootst is geweest in het zuiden van het land.

Inkomenspositie veehouders onder druk

De timing van de stijgende kosten voor boeren is volgens DCA "bijzonder ongunstig" omdat het samenvalt met een daling van de melk- en varkensprijzen. Die liggen op dit moment bij veel boerenbedrijven onder de kostprijs. "Als dit voor langere tijd aanhoudt, komt de inkomenspositie van veehouders onder druk te staan."

De stijging van de mestprijs komt vlak voor het seizoen waarin boeren mest mogen uitrijden, wat vanaf halverwege februari is. DCA verwacht dat de mestmarkt dan weer wat zal ontspannen. De akkerbouw, die veel mest afhaalt, mag daar midden maart ook mee beginnen. Omdat het aanbod dan afneemt, zullen de kosten voor de boer wellicht zakken.