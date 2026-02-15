ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lagarde: EU moet geen belastingen opleggen tegen kapitaalvlucht

Economie
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 14:26
anp150226080 1
MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Europa moet geen belastingen opleggen om kapitaaluitstroom naar andere regio's te voorkomen. Het is beter om prikkels voor investeringen in Europa te creëren. Dit heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, zondag gezegd tijdens een paneldiscussie op de veiligheidsconferentie in München.
De huidige marktontwikkelingen geven aan dat investeerders interesse hebben in het toewijzen van meer kapitaal aan Europa. "Ik ben meer voorstander van prikkels dan van belastingen", aldus Lagarde. De algemene stemming is momenteel volgens haar positief voor Europa, aangezien "het geld binnenkomt".
ECB-functionarissen, regeringen en het bedrijfsleven hebben opgeroepen het concurrentievermogen van de EU te verbeteren, onder meer vanwege het handelsbeleid van de Verenigde Staten. Sommige functionarissen hebben gesproken over het opleggen van belastingen aan mensen of bedrijven die kapitaal uit de EU verplaatsen, om zo investeringen te stimuleren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

245915504_m

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de menopauze de hersenen verandert

ANP-525155195 (1)

Op Valentijnsdag: de uitwisseling van speeksel zorgt ervoor dat je verliefd wordt

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

Loading