Lagarde: EU moet geen belastingen opleggen tegen kapitaalvlucht

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Europa moet geen belastingen opleggen om kapitaaluitstroom naar andere regio's te voorkomen. Het is beter om prikkels voor investeringen in Europa te creëren. Dit heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, zondag gezegd tijdens een paneldiscussie op de veiligheidsconferentie in München.

De huidige marktontwikkelingen geven aan dat investeerders interesse hebben in het toewijzen van meer kapitaal aan Europa. "Ik ben meer voorstander van prikkels dan van belastingen", aldus Lagarde. De algemene stemming is momenteel volgens haar positief voor Europa, aangezien "het geld binnenkomt".

ECB-functionarissen, regeringen en het bedrijfsleven hebben opgeroepen het concurrentievermogen van de EU te verbeteren, onder meer vanwege het handelsbeleid van de Verenigde Staten. Sommige functionarissen hebben gesproken over het opleggen van belastingen aan mensen of bedrijven die kapitaal uit de EU verplaatsen, om zo investeringen te stimuleren.