Rubio: VS plaatsen geen vraagtekens bij Navalny-onderzoek

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 14:32
BRATISLAVA (ANP/AFP) - De VS zien geen reden de conclusies uit het Europese rapport naar de doodsoorzaak van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny in twijfel te trekken. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Slowaakse premier Robert Fico in antwoord op vragen uit de zaal.
In de zaterdag gepubliceerde bevindingen stellen Nederland, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk dat Navalny door Rusland in zijn cel is omgebracht met gif afkomstig van Zuid-Amerikaanse pijlgifkikkers, epibatidine.
Desgevraagd zegt Rubio dat het een "zeer serieuze zaak is" dat de westerse landen tot die conclusie kwamen. "We plaatsen geen vraagtekens bij het rapport, we weerspreken de bevindingen niet. Maar het is hun onderzoek, en zij hebben die conclusies gepubliceerd", aldus Rubio.
In navolging van de rapportage overweegt het Verenigd Koninkrijk meer sancties in te stellen tegen Rusland, zo maakte buitenlandminister Yvette Cooper zondag bekend.
