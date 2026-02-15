ECONOMIE
Langlaufer Klaebo succesvolste winterolympiër na negende goud

Sport
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 13:23
TESERO (ANP) - Langlaufer Johannes Høsflot Klaebo is na zijn vierde olympisch goud op de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo de succesvolste winterolympiër aller tijden. De 29-jarige Klaebo won met de Noorse ploeg de aflossing en komt daardoor in totaal op negen olympische titels. Sinds vrijdag deelde hij het record met landgenoten Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Bjørn Daehlie (langlaufen).
Klaebo gaat deze Spelen nog op twee onderdelen van start. Afgelopen week won hij in Tesero al de 10 kilometer vrije stijl, skiatlon en sprint. Op de WK in 2025 veroverde Klaebo in alle zes disciplines goud.
Op de aflossing nam Klaebo zondagmiddag de laatste 7,5 kilometer voor zijn rekening. Zijn drie landgenoten hadden toen al een ruime voorsprong opgebouwd. Klaebo vierde de mijlpaal met zijn teamgenoten en de Noorse fans op de tribune.
Frankrijk werd tweede op de aflossing, Italië pakte het brons.
