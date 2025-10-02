Lagarde: inzet bevroren tegoeden moet binnen internationaal recht

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Unie moet niet te lichtzinnig doen over het inzetten van bevroren Russische tegoeden voor financiële hulp aan Oekraïne, waarschuwt president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. Als het niet binnen de kaders van het internationaal recht gebeurt, ondermijnt dat de euro.

"Als hoeder van onze munt, kan ik alleen maar zeggen dat we een heel groot risico nemen als we internationale principes schenden", stelde ze. "Dus het moet verenigbaar zijn met het internationaal recht, waarvan ik zeker weet dat het dat kan zijn", zei ze in gesprek met studenten voor de opname van een podcastaflevering van College Leaders in Finance, die zondag verschijnt.

Leiders van EU-landen overlegden deze week over het gebruik van de tegoeden uit Rusland die na de grootschalige inval in Oekraïne werden bevroren. De steun hiervoor neemt toe maar België, waar veel van de miljarden vaststaan, is kritisch.