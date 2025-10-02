ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lagarde: inzet bevroren tegoeden moet binnen internationaal recht

Economie
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 21:46
anp021025204 1
AMSTERDAM (ANP) - De Europese Unie moet niet te lichtzinnig doen over het inzetten van bevroren Russische tegoeden voor financiële hulp aan Oekraïne, waarschuwt president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. Als het niet binnen de kaders van het internationaal recht gebeurt, ondermijnt dat de euro.
"Als hoeder van onze munt, kan ik alleen maar zeggen dat we een heel groot risico nemen als we internationale principes schenden", stelde ze. "Dus het moet verenigbaar zijn met het internationaal recht, waarvan ik zeker weet dat het dat kan zijn", zei ze in gesprek met studenten voor de opname van een podcastaflevering van College Leaders in Finance, die zondag verschijnt.
Leiders van EU-landen overlegden deze week over het gebruik van de tegoeden uit Rusland die na de grootschalige inval in Oekraïne werden bevroren. De steun hiervoor neemt toe maar België, waar veel van de miljarden vaststaan, is kritisch.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

hersenhelften

Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

Scherm­afbeelding 2025-10-02 om 14.42.49

Hilarische anti-Trumpvideo’s: 5 virale AI-parodieën die YouTube veroveren

anp021025007 1

Hard tegen hard: Trump straft Democratische staten door 26 miljard aan fondsen te bevriezen

ANP-364223423

Ook 'gezonde' wierook zit vol kankerverwekkende stoffen: 'ronduit schokkend'

Loading