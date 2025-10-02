Lagarde noemt Klaas Knot geschikt voor baan als ECB-president

AMSTERDAM (ANP) - Klaas Knot zou een geschikte opvolger zijn van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank (ECB), denkt de Française. De voormalige president van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de goede kwaliteiten, zei Lagarde in een gesprek met studenten voor een podcastaflevering van College Leaders in Finance, die zondag verschijnt.

"Ik heb hem zeker zes jaar meegemaakt. Hij heeft het intellect, het uithoudingsvermogen en het vermogen om anderen erbij te betrekken", zei Lagarde, van wie de laatste termijn als ECB-president eind oktober 2027 afloopt.

Ze legde uit dat de taak van een ECB-president vaak bestaat uit het op één lijn brengen van de leden van de raad van bestuur, waarin de leiders van nationale centrale banken in het eurogebied zitten. "Dat zijn vaak allemaal primadonna's, die moet je allemaal faciliteren. Hij heeft dat vermogen. Maar hij is niet de enige."