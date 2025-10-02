Demonstraties door heel Europa na onderschepping Gaza-vloot

BARCELONA (ANP/RTR/AFP) - In meerdere Europese steden zijn pro-Palestijnse demonstranten de straat op gegaan nadat Israël de Global Sumud Flotilla had onderschept, een hulpvloot voor Gaza.

In Barcelona demonstreerden duizenden mensen. Sommigen gingen over tot vernieling van ramen van winkels en restaurants, bij onder meer vestigingen van Starbucks, Burger King en supermarktketen Carrefour. Ook werden gebouwen bespoten met anti-Israëlische slogans. De demonstranten beschuldigen de bedrijven ervan medeplichtig te zijn aan het Israëlische geweld in Gaza.

In Italië werden onder meer universiteiten in Rome en Milaan bezet door studenten. De toegang tot de universiteit van Bologna werd geblokkeerd met autobanden. In Napels werd het treinspoor geblokkeerd. Italiaanse vakbonden hebben opgeroepen tot een algehele staking op vrijdag.

Ook in steden als Istanbul, Dublin, Parijs, Berlijn en Genève werd gedemonstreerd, net als in Den Haag. Buiten Europa gebeurde dat in Argentinië, Mexico en Pakistan.