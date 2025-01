Lagarde: niet gesproken over renteverlaging met half procentpunt

FRANKFURT (ANP) - De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben bij de rentevergadering niet gesproken over een verlaging van de rente met een half procentpunt, oftewel 50 basispunten. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting. Eerder op de dag kwamen nog tegenvallende cijfers over de economie van de eurozone, waardoor de centrale bank mogelijk geneigd zou kunnen zijn om de rente sterker te verlagen om zo de economie extra te stimuleren.

"We hebben de twee cijfers 5 en 0 niet uitgesproken", aldus Lagarde. "Het was helemaal niet in het debat. Het besluit om de rente met een kwart procentpunt te verlagen is unaniem genomen."

De economische groei van het eurogebied kwam in het afgelopen kwartaal tot stilstand, vooral door zwakte in Duitsland en Frankrijk. Lagarde verwacht dat de economie ook op de middellange termijn nog zwak zal blijven.