Merkel bekritiseert eigen partij voor samenwerking met AfD

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel heeft haar partij CDU bekritiseerd voor een controversiële samenwerking met Alternative für Deutschland (AfD). Gevestigde partijen werken doorgaans niet met radicaal-rechts, maar CDU-partijleider Friedrich Merz week daar woensdag van af door zijn motie over migratie te laten aannemen met steun van de AfD.

Merkel, die Duitsland tussen 2005 en 2021 leidde, heeft een verklaring uitgegeven waarin ze het besluit van Merz veroordeelt. "Ik geloof dat het verkeerd was", zei ze. De voormalige politica vindt het kwalijk dat de Bondsdag een motie heeft aangenomen met een meerderheid die afhankelijk was van AfD. Merkel geeft zelden commentaar op de binnenlandse politiek sinds haar aftreden.

De voormalige regeringsleider roept "democratische partijen" op samen te werken om dodelijke aanvallen zoals in Maagdenburg en Aschaffenburg te voorkomen. De twee verdachten van het inrijden op een kerstmarkt in Maagdenburg en de steekpartij in Aschaffenburg hadden eerder allebei asiel aangevraagd.