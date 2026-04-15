ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lagarde wil termijn bij ECB afmaken: kapitein verlaat schip niet

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 9:04
WASHINGTON (ANP) - Christine Lagarde is niet van plan om voor het einde van haar termijn op te stappen als president van de Europese Centrale Bank (ECB), zei ze in een interview met Bloomberg TV. De economische gevolgen van de Iranoorlog zijn zo ernstig dat ze het niet verantwoord vindt om vroegtijdig te stoppen.
"Als er grote wolken aan de horizon zijn, verlaat de kapitein het schip niet. En deze kapitein verlaat het schip niet, want ik zie wolken", zei Lagarde. Haar termijn van acht jaar bij de ECB eindigt in oktober 2027. Eerder dit jaar verschenen mediaberichten over een mogelijk eerder vertrek, maar de Française zei zelf meermaals van plan te zijn haar termijn af te maken.
Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen hard gestegen. Daardoor dreigt hogere inflatie. Ook verlaagde de ECB onlangs de economische groeiverwachting voor de eurozone door de oorlog. "Als je grote ontwrichting ziet, met een gedaalde energietoevoer, gevaren voor groei, en risico's op hogere inflatie, dan zijn dat ernstige zaken waar we alert op moeten zijn", zei Lagarde.
