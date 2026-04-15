Magyar wil Hongaarse staatsmedia aan banden leggen

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar zegt dat zijn nieuwe regering de uitzendingen van de staatsmedia wil opschorten. Hij verklaarde in een interview op de nationale radio dat de staatsmedia de afgelopen jaren veel schade hebben aangericht door propaganda van de regering van Viktor Orbán te verspreiden.

"Elke Hongaar verdient een publieke mediadienst die de waarheid uitzendt", aldus Magyar. Hij zei dat er een nieuwe mediawet moet komen en wil een mediawaakhond opzetten. Die moet toezien op de persvrijheid.

Volgens de Hongaarse nieuwssite Index is het de eerste keer in anderhalf jaar dat Magyar überhaupt te gast is bij een zender van de publieke omroep. Tijdens de campagne kreeg hij nauwelijks aandacht op de nationale televisie en radio, terwijl bijeenkomsten van premier Orbán live werden uitgezonden.

Magyars partij Tisza behaalde zondag een ruime overwinning bij de parlementsverkiezingen. Daardoor komt na zestien jaar een einde aan de macht van Orbán.