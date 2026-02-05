ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lagere olie- en gasprijzen nemen hap uit winst Shell

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 8:52
anp050226073 1
LONDEN (ANP) - De winst van Shell heeft in het vierde kwartaal een tik gekregen door lagere gas- en olieprijzen. Het Britse olie- en gasconcern produceerde wel iets meer brandstoffen, maar dat kon de prijsdaling niet volledig compenseren.
De voor eenmalige posten gecorrigeerde winst kwam uit op net geen 3,3 miljard dollar, ruim een tiende minder dan een jaar eerder. De nettowinst steeg wel hard, doordat Shell eenmalig veel verdiende aan de verkoop van onderdelen.
Ondanks het lagere resultaat verhoogde Shell het dividend met 4 procent. Ook koopt het concern dit kwartaal opnieuw voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen in. Topman Wael Sawan heeft zich ten doel gesteld de beurswaarde van Shell te verhogen om zo de kloof met grote Amerikaanse olieconcerns te dichten. Door het inkopen van eigen aandelen worden de overige stukken meer waard, waarmee aandeelhouders worden beloond.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading