Lagere olie- en gasprijzen nemen hap uit winst Shell

LONDEN (ANP) - De winst van Shell heeft in het vierde kwartaal een tik gekregen door lagere gas- en olieprijzen. Het Britse olie- en gasconcern produceerde wel iets meer brandstoffen, maar dat kon de prijsdaling niet volledig compenseren.

De voor eenmalige posten gecorrigeerde winst kwam uit op net geen 3,3 miljard dollar, ruim een tiende minder dan een jaar eerder. De nettowinst steeg wel hard, doordat Shell eenmalig veel verdiende aan de verkoop van onderdelen.

Ondanks het lagere resultaat verhoogde Shell het dividend met 4 procent. Ook koopt het concern dit kwartaal opnieuw voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen in. Topman Wael Sawan heeft zich ten doel gesteld de beurswaarde van Shell te verhogen om zo de kloof met grote Amerikaanse olieconcerns te dichten. Door het inkopen van eigen aandelen worden de overige stukken meer waard, waarmee aandeelhouders worden beloond.