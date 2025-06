Lagere olieprijs leidt tot goedkoper vliegticket, zegt IATA-baas

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - De luchtvaartindustrie profiteert van lagere olieprijzen die de kosten van kerosine drukken. Als gevolg daarvan hebben airlines ruimte om de prijzen van vliegtickets te verlagen, vertelde directeur Willie Walsh van de internationale brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen IATA.

Kerosine is doorgaans de grootste kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen, aldus Walsh in een interview met persbureau Bloomberg. "Er is bijna een directe correlatie tussen de olieprijs en de prijs van vliegtickets", zei hij verder. Lagere ticketprijzen zijn doorgaans goed voor de vraag naar vliegreizen.

De luchtvaartindustrie is de komende dagen bijeen in de Indiase hoofdstad New Delhi om de staat van de sector te bespreken. Tijdens deze IATA-top presenteert Walsh maandag de vooruitzichten voor de winstgevendheid en inkomsten van de industrie.