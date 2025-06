Weeronline: start meteorologische zomer nog niet erg 'zomers'

HOUTEN (ANP) - De eerste week van de meteorologische zomer die zondag is begonnen, verloopt naar verwachting "nog niet zomers". Dat meldt Weeronline. Volgens de weerdienst loopt de temperatuur begin juni weleens op naar ruim 20 graden, maar dat is het grootste deel van komende week niet het geval. Alleen op dinsdagmiddag is het in vrijwel het hele land waarschijnlijk zonnig met ongeveer 22 tot 24 graden. Die dag waait het wel stevig vanuit het zuidwesten.

Maandag is er veel bewolking en valt hier en daar een bui. Na dinsdag neemt de temperatuur af en wordt het wisselvallig. Doordat een koelere luchtstroom ons land dan bereikt, blijft de temperatuur in een groot deel van het land net iets onder de 20 graden. Ook staat er een stevige zuidwestenwind.

In de kustgebieden is het nog iets koeler, met maximumtemperaturen rond de 17 graden. "Als de zon schijnt en je uit de wind kunt zitten is het daar wel aangenaam", aldus Weeronline.