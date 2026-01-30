Hoogste rechter Panama vernietigt havencontracten CK Hutchison

PANAMA-STAD (ANP/RTR) - De hoogste rechtbank van Panama heeft belangrijke havencontracten voor dochterbedrijven van CK Hutchison nietig verklaard. Daarmee wordt het onduidelijk of het Hongkongse conglomeraat eigenaar kan blijven van haventerminals aan beide uiteinden van het Panamakanaal.

Volgens het Panamese hooggerechtshof waren de wetten waarop de concessie van de staat aan CK Hutchison steunde ongrondwettelijk. Daarmee komt mogelijk ook de verkoop van de havens aan investeerder BlackRock en zeevaartconcern MSC in gevaar.

Die deal is sterk verbonden met de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde dat China de controle had over het Panamakanaal en stuurde aan op de verkoop van havenactiviteiten door CK Hutchison.

Panama Ports Company, het dochterbedrijf van CK Hutchison dat sinds de jaren negentig containerterminals heeft aan het Panamakanaal, stelt dat het oordeel van het hooggerechtshof geen wettelijke basis heeft.