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Landal lijdt verlies door reorganisatiekosten na overname Roompot

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 13:34
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AMSTERDAM (ANP) - Vakantieparkenuitbater Landal heeft ook vorig jaar met verlies afgesloten. Het bedrijf had na de samensmelting met Roompot hoge reorganisatiekosten en moest ook afschrijvingen doen op de waarde van sommige parken. Tegelijkertijd sneed het door private-equityinvesteerder KKR overgenomen bedrijf verder in de kosten en het personeelsbestand.
De omzet van Landal daalde in 2025 met 4 procent tot 845,2 miljoen euro, vooral doordat parken van Landal in Nederland minder verhuurinkomsten hadden. Het nettoverlies kwam uit op 158,9 miljoen euro, waarbij de reorganisatiekosten en afschrijvingen voor 149 miljoen euro op het resultaat drukten. Ook was het bedrijf ruim 104 miljoen euro kwijt aan rentes op leningen.
In 2024 leed Landal een nettoverlies van 199 miljoen euro. Voor aftrek van eenmalige reorganisatiekosten, rentes, belastingen en afschrijvingen was het resultaat 247 miljoen euro positief, 6 procent meer dan een jaar eerder.
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