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Merz vindt dat EU bereidheid moet tonen voor uitbreiding

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 13:32
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TIVAT (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt dat de Europese Unie "moet laten zien dat ze uit te breiden is en bereid is tot uitbreiding". Daar wil hij het over hebben op de top van de Europese Unie en de Westelijke Balkan in Montenegro.
Dat de EU in 2013 voor het laatst een nieuw lid verwelkomde, toont volgens hem "tekortkomingen aan de kant van de EU".
Duitsland en Frankrijk hebben een voorstel gedaan voor een gefaseerde toetreding, wat onder meer zou betekenen dat kandidaat-lidstaten al voor hun toetreding kunnen profiteren van economische voordelen. Merz vertelde bij aankomst bij de top dat er nog wel vragen openstaan. "Die moeten we samen beantwoorden, maar boven alles moet het duidelijk zijn dat dit deel van Europa binnen de toekomst van de Europese Unie hoort."
Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde dat bij aankomst bij de top een interessant plan, waar tijdens de bijeenkomst over zal worden gesproken.
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