Landen Zuidoost-Azië: geen vergelding tegen heffingen

JAKARTA (ANP/AFP) - Het economische samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN gaat geen vergeldingsmaatregelen nemen in reactie op de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat hebben de economieministers van de ASEAN-landen, waaronder Vietnam, Cambodja en Myanmar, donderdag bekendgemaakt.

"ASEAN, als vijfde grootste economie ter wereld, is ernstig bezorgd over de recente invoering van eenzijdige tarieven door de Verenigde Staten, inclusief de tarieven die op 2 april 2025 werden aangekondigd en de meest recente opschorting op 9 april 2025", stelden de ministers in een verklaring na een videoconferentie.

De kledingproducerende landen Vietnam en Cambodja werden hard geraakt door de heffingen die Trump recent had opgelegd, die voor die landen in eerste instantie opliepen tot 46 procent en 49 procent. Laos kreeg tarieven van 48 procent te verwerken en Thailand 36 procent. De Verenigde Staten zijn voor deze landen een belangrijk exportland.