Beijing wil terughoudendheid over rol China in oorlog Oekraïne

BEIJING (ANP/RTR) - China roept op tot terughoudendheid bij uitspraken over de rol van het land in de oorlog in Oekraïne. Daarmee reageert het op claims van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over Chinese staatsburgers in het Russische leger.

"Wij roepen de relevante partijen op nuchter te zijn over de rol van China en zich te onthouden van onverantwoordelijke opmerkingen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij herhaalde dat China zijn burgers altijd adviseert elke vorm van betrokkenheid bij gewapende conflicten te vermijden.

Zelensky zei woensdag dat zijn land 155 Chinezen in beeld heeft die voor Rusland vechten. Hij stelde dat het Russische leger via sociale media Chinezen werft met medeweten van de Chinese regering. De president maakte een dag eerder bekend dat zijn troepen in de Oost-Oekraïense regio Donetsk tegen onder anderen zes Chinezen hadden gevochten en dat ze twee Chinezen hadden gevangengenomen.