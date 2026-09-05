Leasebranche: versnelde overstap stekkerauto's om dure brandstof

BUNNIK (ANP) - Werkgevers sturen door de hogere brandstofkosten scherper op kosten en kilometers, volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Duurdere benzine en diesel door de oorlog in het Midden-Oosten zijn met name voor middelgrote werkgevers reden om de overstap naar elektrisch rijden te versnellen en werknemers meer te laten thuiswerken.

Marktonderzoeker VMS Insight deed in opdracht van de brancheorganisatie onderzoek naar de impact van de geopolitieke ontwikkelingen op het mobiliteitsbeleid van bedrijven. Daarvoor werden ruim tweehonderd werkgevers ondervraagd die daarvoor verantwoordelijk zijn bij hun organisatie.

Vooral bij bedrijven vanaf vijftig medewerkers heeft de Iranoorlog merkbare invloed op het beleid dat zich toespitst op het verplaatsen van medewerkers, aldus VNA. Maatregelen die vaak worden genomen zijn, naast het versneld elektrificeren van het wagenpark, meer thuiswerken en sturen op lagere brandstofkosten. Volgens VNA is bijvoorbeeld het niet langs de snelweg tanken of goedkope tankstations opzoeken al langer een middel dat werkgevers inzetten om de kosten te beheersen.

Hogere brandstofkosten

Kleinere bedrijven hebben in mindere mate last van de wereldwijde spanningen, wijst het onderzoek volgens VNA uit. Een deel van die groep voert ook geen concrete aanpassingen door.

"De hogere brandstofkosten zetten werkgevers aan om opnieuw naar hun mobiliteitsbeleid te kijken", zegt voorzitter Renate Hemerik. "Ze sturen nog scherper op kosten en kilometers, maar versnellen ook de overstap naar elektrisch rijden. Vooral bij middelgrote werkgevers zien we die beweging nu sterker. Grote werkgevers zijn vaak al veel verder: bij hen is elektrificatie inmiddels eerder bestaand beleid dan een nieuwe reactie op hogere brandstofkosten."