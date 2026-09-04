De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar met 0,3 procent, berekende het CPB in augustus, voor het eerst in jaren. Dat klinkt als bijna niets. Maar wie de gelekte Prinsjesdagplannen post voor post bij elkaar optelt, ziet een heel ander bedrag op de mat vallen.

Zorgpremie: tot €360 extra per gezin

Zorgwijzer rekent voor 2027 op een premiestijging van 7 tot 9 procent. Dat is zo'n €12 tot €15 extra per maand per verzekerde, ofwel €144 tot €180 per jaar. Kinderen onder de 18 zijn gratis meeverzekerd, maar beide ouders betalen elk de hogere premie. Een gezin met twee volwassenen is in 2027 naar schatting €288 tot €360 per jaar extra kwijt. Het verplichte eigen risico blijft in 2027 €385 per jaar, zoals Welingelichte Kringen eerder uitrekende

Vrijheidsbijdrage: onzichtbaar, maar voelbaar

De vrijheidsbijdrage is geen apart briefje van de Belastingdienst. Het kabinet laat de belastingschijven in 2027 minder hard meestijgen met de inflatie. Daardoor valt meer inkomen in een hogere schijf en betaal je netto meer belasting. Volgens de FNV betaalt een werknemer met een modaal inkomen ongeveer €152 extra belasting per jaar. Telegraaf-verslaggever Martin Visser rekende eerder op 'grofweg 450 euro per jaar voor een huishouden.' In totaal moet de vrijheidsbijdrage €1,5 miljard opleveren in 2027, bestemd voor defensie.

Meer belasting betalen zonder dat een tarief omhooggaat. Dat is de kern.

Brandstof: diesel omhoog, benzine gespreid

Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet de accijnskorting op benzine en diesel langzamer wil afbouwen, een maatregel die de schatkist €750 miljoen kost, zo meldde Autoblog. Daarmee wordt voorkomen dat de pompprijs in één klap omhoogschiet. Zonder ingrijpen zou benzine tot 26 cent per liter duurder worden en diesel tot 17 cent. De precieze stijging in 2027 hangt af van het tempo dat het kabinet op Prinsjesdag vaststelt, maar wie jaarlijks 1.000 liter tankt kan op tientallen tot ruim honderd euro extra rekenen.

Hogere inkomens draaien extra op

De belasting voor hoge inkomens gaat met 750 miljoen euro omhoog, meldt NOS op basis van de gelekte stukken. Mogelijk gebeurt dit door de arbeidskorting voor deze groep te verlagen. De precieze invulling volgt op 15 september.

De optelsom

Tel de bekende posten bij elkaar op, en het beeld wordt concreet:

Alleenstaande, modaal, geen auto: zorgpremie (~€160) plus vrijheidsbijdrage (~€150) = ruwweg €300 tot €400 per jaar.

Stel, beiden modaal, met dieselauto: dubbele zorgpremie (~€320) plus vrijheidsbijdrage (~€300 tot €450) plus brandstof = ruwweg €700 tot €950.

Stel, hoger inkomen: de basiskosten plus de extra belastingverhoging. Totaal richting €1.000 of meer.

De koopkrachtdaling van 0,3 procent klinkt abstract. De kassabon is dat niet.

Wat nog ontbreekt

De energiebelastingtarieven voor 2027 staan nog niet vast en worden op Prinsjesdag, 15 september, bekendgemaakt. De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, wat zonnepaneleigenaren honderden euro's extra kan kosten. En de definitieve zorgtoeslag voor 2027 is nog onbekend: die wordt pas op Prinsjesdag bekendgemaakt en kan voor lagere inkomens een deel van de premiestijging dempen.

De grote lijn staat. Op 15 september volgt de rest. Maar voor het eerst in jaren gaat vrijwel ieder huishouden er merkbaar op achteruit.